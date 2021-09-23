В МЧС раскрыли подробности операции по поиску Ан-26 под Хабаровском

Спасателям понадобилось более пяти часов, чтобы пешком преодолеть высокогорную местность в тайге, чтобы добраться до места падения самолета Ан-26. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Алексей Яковлев.

«Почти 140 человек и 35 единиц техники задействованы в поисковых мероприятиях в течение двух дней. Более пяти часов потребовалось спасателям на преодоление пешим порядком пути по таежной трудно проходимой местности высокогорья. Данные авиаразведки вертолета Ми-8 МЧС России, который обнаружил самолет Ан-26 в районе горы Хребтовая, высота которой свыше 900 метров, подтвердились. Сводная группировка МЧС России, краевых спасателей, СУ СК России и других надзорных органов работает на месте крушения самолета. К сожалению, в результате катастрофы выживших нет. Для оборудования лагеря вертолетом Ми-8 МЧС России в район был доставлен дополнительный груз с необходимым имуществом, снаряжением и продуктами для обеспечения наземной группировки», - рассказал Яковлев.

Самолет Ан-26 упал недалеко от Хабаровска, в районе заповедника Хехцир, в среду, 22 сентября. На его борту находились шесть членов экипажа. К месту крушения спасателям удалось добраться лишь на следующий день. По данным экстренных служб, вероятной причиной трагедии стали плохие погодные условия.