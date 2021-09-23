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Массированный авиаудар и «огненная карусель»: военнослужащие стран ШОС разгромили «террористов» под Оренбургом

Андрей Аркадьев
Павел Кольцов
14:54 23.09.2021
На полигоне Донгуз стартовала активная фаза международных антитеррористических учений «Мирная миссия - 2021».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Одна из задач маневров - повысить уровень взаимодействия между военнослужащими из разных стран и освоить новые тактические приемы. Союзники из стран ШОС единым фронтом противостоят условным террористам.

Крупные отряды бандформирований - без малого полторы тысячи человек - вторгаются на территорию одного из государств Шанхайской организации сотрудничества. Приграничные районы и ряд населенных пунктов захвачены. Создается международная коалиционная группировка, задача которой разгромить условного противника.

Первыми по позициям противника массированный авиаудар наносят российские штурмовики Су-25 и истребители-бомбардировщики Су-34 ВВС Казахстана. В авангарде - спецподразделения стран - участниц ШОС.  Передовые отряды десантируются с вертолета. Их задача удержать рубеж до подхода основных сил.

К операции подключается артиллерия - огненную карусель с удаления больше десяти километров устраивают реактивные системы «Град», самоходные гаубицы России и Китая. Огонь корректируют с помощью беспилотников, а связь и дроны противника глушат самые современные средства РЭБ. Атаку беспилотников террористов отражают зенитные комплексы «Тунгуска» и «Панцирь».

Единым фронтом противнику противостоят подразделения России, Китая, Индии, Пакистана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. На командном пункте - словно в лингвистическом центре - иностранная речь.

За происходящим на полигоне наблюдают десятки телекамер - журналисты со всего мира, а с командной вышки - начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. До начала учений он провел закрытое совещание с начальниками штабов других стран Шанхайской организации сотрудничества.

Каждое подразделение выполняет свои задачи. Главная цель учений - отработать слаженность управления коалиционной группировкой войск. Учения стран ШОС проходит раз в два года. Первое прошло в 2003-м на территории Казахстана и Китая.

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