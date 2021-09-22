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Стрельба из «Мсты» и спасение в «Линзе»: как проходят международные учения «Мирная миссия» под Оренбургом

Павел Кольцов
09:10 22.09.2021
Ежедневно военнослужащие отрабатывают всевозможные сценарии и вместе с армией КНР противостоят условной угрозе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Уничтожение техники, подавление огневых точек и «артиллерийская карусель». Так в Оренбургской области проходят масштабные международные маневры «Мирная миссия». Каждый день военнослужащие отрабатывают всевозможные сценарии и вместе с армией Китая противостоят «угрозе».

С удаления больше 10 километров по позициям условного противника ведут огонь батареи самоходных гаубиц  «Мста-С». Залпом и одиночными выстрелами эти машины могут поразить неприятеля и на расстоянии в два раза больше. На международных учениях «Мирная миссия» наша артиллерия также представлена самоходками «Хоста» и дивизионом реактивных систем залпового огня.

Вместе с гаубицами «Грады» устраивают «артиллерийскую карусель» - перезаряжаются и стреляют по очереди. «Противники» находится под постоянным огневым прессингом. Такой тактический прием был опробован в Сирии.

Параллельно с российскими, но с других позиций, работают гаубицы КНР.

В Центральный военный округ бронемашины «Линза» поступили этой весной, учения «Мирная миссия» - их первое крупное условно-боевое крещение. Задача военных медиков - как можно быстрее, но при этом бережно достать раненого из техники и доставить его в ближайший полевой госпиталь. Новинка с этим справляется отлично. В автономном медицинском модуле есть  кондиционер, система очистки воздуха, связь с полевым госпиталем и водителем. Но главное заключается в том, что даже на пересеченной местности раненый не будет испытывать сильной тряски.

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