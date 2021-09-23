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Герасимов призвал страны ШОС объединить усилия в борьбе с терроризмом и новыми тактиками боевиков

Андрей Аркадьев
12:41 23.09.2021
Главы генштабов Вооруженных сил стран - участниц ШОС обсудили замысел учений «Мирная миссия - 2021».
Герасимов призвал страны ШОС объединить усилия в борьбе с терроризмом и новыми тактиками боевиков
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Глава Генштаба ВС РФ Герасимов призвал страны ШОС объединить усилия в борьбе с терроризмом и противодействовать их новым тактическим приемам. В частности, речь идет о применении боевиками беспилотников и атаках с использованием химоружия, уточнил он на полях учений «Мирная миссия - 2021».

«Необходимо отрабатывать вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, обеспечения информационной безопасности, предотвращения террористических атак с использованием химического и биологического оружия», - сказал Герасимов.

Совместные антитеррористические командно-штабные учения «Мирная миссия - 2021» начались 20 сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области и завершатся 24 сентября. Впервые в этих маневрах участвует воинский контингент из Белоруссии.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

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