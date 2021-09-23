Правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий для работающих пенсионеров

Правительство не поддержало законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам. Это следует из заключения российского кабинета министров, которое было опубликовано в базе данных нижней палаты парламента.

«С учетом изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», - сказано в документе.

Группа депутатов от партии ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в ГД РФ проект закона о возврате индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров. Как указывает правительство в своем заключении, для реализации этой задумки понадобятся дополнительные средства из бюджета, однако депутаты в финансово-экономическом обосновании к документу не указали, из каких источников и в каком порядке будут выделяться деньги.

Ранее в Пенсионном фонде России назвали категорию граждан, которые имеют право на повышение пенсии в любое время года.