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Правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий для работающих пенсионеров

Роман Захаров
14:02 23.09.2021
В кабмине объяснили, что в документе не указано из каких источников и в каком порядке будут выделяться деньги на эти цели.
Правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий для работающих пенсионеров
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Правительство не поддержало законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам. Это следует из заключения российского кабинета министров, которое было опубликовано в базе данных нижней палаты парламента.

«С учетом изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», - сказано в документе.

Группа депутатов от партии ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в ГД РФ проект закона о возврате индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров. Как указывает правительство в своем заключении, для реализации этой задумки понадобятся дополнительные средства из бюджета, однако депутаты в финансово-экономическом обосновании к документу не указали, из каких источников и в каком порядке будут выделяться деньги.

Ранее в Пенсионном фонде России назвали категорию граждан, которые имеют право на повышение пенсии в любое время года.

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