СМИ: власти проработают индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2022 году

По данным СМИ, главы Минэкономразвития, Минфина и Минтруда займутся разработкой вопроса о проведении индексаций пенсий работающим пенсионерам за счет средств бюджета следующего года. Соответствующее задание якобы было направлено Антону Силуанову, Максиму Решетникову и Антону Котякову.

Министерства вместе с партнерами приступят к проработке вопроса о необходимости и финансовом обеспечении индексации пенсий этой категории граждан. Такую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в координационном органе при российском правительстве - РТК.

Ранее указывалось, что с 1 августа текущего года в России ожидается повышение пенсий работающим пенсионерам. Перерасчет затронет граждан, официально трудившихся в прошлом году. Прибавка будет рассчитана и установлена автоматически, то есть без специальной процедуры обращения в Пенсионный фонд.