В ПФР рассказали, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года

Повышение пенсионных выплат в связи с достижением 80 лет, приобретением стажа на Севере или увольнением с работы не привязано к фиксированным датам в течение года. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Как отметили в фонде, в таких случаях увеличение пенсии происходит при наступлении соответствующих обстоятельств.

«Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста», - объяснили в ПФР.

В Пенсионном фонде добавили, что этой категории россиян автоматически устанавливают надбавку по имеющимся данным, пенсионерам для этого делать ничего не нужно.

Также, по сообщениям ведомства, аналогично нет какой-либо привязки к фиксированной дате повышения пенсии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере. В ПФР подчеркнули, что в этом случае нужно подать заявление с подтверждающими документами, после чего выплаты будут пересчитаны с нового месяца.

Ранее в Пенсионном фоне России напомнили, что в случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей. На переход на пенсию по случаю потери кормильца имеет право овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или же признан инвалидом.