«Плата за реформы»: Зеленский «объяснил» покушение на Шефира

Украинский лидер Владимир Зеленский начал выступление на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Политик, в частности, рассказал о покушении на своего помощника Сергея Шефира, которое произошло в среду, 22 сентября.

«Три часа ночи - десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершено покушение: 12 выстрелов, 3 попали в водителя. Вот вам цена изменений в стране, вот вам цена реформ», - заявил Зеленский, выступая в онлайн-формате на ГА ООН.

Напомним, в среду, 22 сентября, автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом. В машину попало более 10 пуль.

Ранее Замглавы МВД Украины Евгений Енин рассказал, что власти США заявили о готовности помочь украинским правоохранителям раскрыть дело о покушении на Сергея Шефира.

Сам Владимир Зеленский заявил, что передавать ему привет обстрелами по автомобилю Шефира является проявлением слабости. Глава государства добавил, что ответ на данное действие будет сильным.