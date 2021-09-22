США пообещали помочь Украине в расследовании покушения на помощника Зеленского

Замглавы МВД Украины Евгений Енин рассказал, что власти США заявили о готовности помочь украинским правоохранителям раскрыть дело о покушении на Сергея Шефира, помощника президента страны Владимира Зеленского.

«Мы получили подтверждение от наших американских коллег о готовности предоставить помощь в обеспечении максимально оперативного раскрытия данного преступления», - подчеркнул Енин в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее в МВД Украины сообщали о покушении на политика около села Лесники. Уточнялось, что в машину попало более десяти пуль, сам Шефир, являющийся давним партнером Зеленского, не пострадал. Однако был ранен его водитель.

Позже президент Украины заявил, что передавать ему привет обстрелами по автомобилю Шефира является проявлением слабости. Глава государства добавил, что ответ на данное действие будет сильным.