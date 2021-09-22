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Зеленский назвал покушение на его помощника проявлением слабости

Анна Назайкина
13:49 22.09.2021
Ранее в Киевской области автомобиль Сергея Шефира обстреляли из автоматического оружия.
Зеленский назвал покушение на его помощника проявлением слабости
© Фото: zelenskiy_official, Instagram
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передавать ему привет обстрелами по автомобилю его первого помощника Сергея Шефира является проявлением слабости. Глава государства добавил, что ответ на данное действие будет сильным.

«Был расстрелян автомобиль моего первого помощника, что важнее, моего близкого друга, моего товарища... Кто за этим стоит, скажу честно, не знаю пока. Какие это силы? Могут быть внутренние или внешние, но силами не считаю их, потому что передавать мне привет обстрелами из леса по автомобилю моего друга - это слабость, а вот ответ будет сильным», - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам украинского лидера, покушение на Шефира никак не скажется на прочности его команды. Зеленский добавил, что, несмотря на данное происшествие, курс на детенизацию экономики и борьба с криминалитетом будут продолжаться.

Также президент сообщил, что сразу после выступления на Генеральной Ассамблее ООН он отправится обратно в Киев.

Ранее украинское Министерство внутренних дел сообщало о покушении на политика около села Лесники. Уточнялось, что в машину попало более десяти пуль, сам Шефир, являющийся давним партнером Зеленского, не пострадал. Однако был ранен его водитель.

Впоследствии в ведомстве уточнили, что выстрелы производились из автоматического оружия. В настоящий момент полиция проводит специальную операцию по розыску злоумышленников.

Сергей Шефир - сооснователь «Студии Квартал-95». После победы Владимира Зеленского на выборах он стал работать в офисе главы государства, занимая должность первого помощника президента.

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