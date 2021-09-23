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В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Зеленского

Ян Брацкий
13:00 23.09.2021
Ранее президент Украины Владимир Зеленский с трибуны ГА ООН заявил о своей готовности встретиться с Владимиром Путиным.
В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Зеленского
© Фото: Денис Кулягин, Pixabay
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Встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского станет возможной тогда, когда президенты будут готовы и поймут, о чем им разговаривать. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН заявил о готовности встретиться с Путиным, «когда он будет готов».

«Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся», - заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможна, если с украинской стороны планируется обсуждение принадлежности Крыма. По его словам, в первую очередь на повестке дня могут стоять вопросы реализации минских договоренностей и международных отношений.

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