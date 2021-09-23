Зеленский ответил на вопрос о встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский, рассказал о том, когда состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Своим планом он поделился с корреспондентами, покидая штаб-квартиру ООН, куда приехал на Генеральную ассамблею.

«Когда он будет готов», – лаконично ответил Зеленский, передают РИА Новости.

Сообщается, что вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника, украинский лидер проигнорировал.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским и обсудить нормализацию отношений. Тем не менее, по словам представителя Кремля, взаимной воли Киева на диалог пока нет.