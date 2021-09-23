Зеленский ответил на вопрос о встрече с Путиным
Журналистам удалось пообщаться с украинским президентом, когда он покидал штаб-квартиру ООН, где проходит Генассамблея.
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Президент Украины Владимир Зеленский, рассказал о том, когда состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Своим планом он поделился с корреспондентами, покидая штаб-квартиру ООН, куда приехал на Генеральную ассамблею.
«Когда он будет готов», – лаконично ответил Зеленский, передают РИА Новости.
Сообщается, что вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника, украинский лидер проигнорировал.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским и обсудить нормализацию отношений. Тем не менее, по словам представителя Кремля, взаимной воли Киева на диалог пока нет.