Песков заявил, что при встрече Путина и Зеленского обсуждение Крыма исключено

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможна, если с украинской стороны планируется обсуждение принадлежности Крыма. По его словам, в первую очередь могут стоять вопросы реализации минских договоренностей и международных отношений.

«Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи», - заявил Песков журналистам.

Таким образом, Песков дал своеобразный ответ на заявление пресс-секретаря президента Украины о том, что встреча Путина и Зеленского возможна только при обсуждении темы «оккупированных территорий».

Ранее в Кремле ответили на слова Владимира Зеленского о возможности войны с Россией. По словам Дмитрия Пескова, в Кремле не хотели бы предаваться «апокалиптическим ожиданиям».