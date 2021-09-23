В Кремле заявили, что самоизоляция Путина не влияет на рабочий процесс
Самоизоляция президента РФ Владимира Путина никаким образом не сказывается на активности его рабочей деятельности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Еще раз повторяю, это относительная самоизоляция, это минимизация личных контактов. Дополнительные меры предосторожности не помешают, тем более это никоим образом не ведет к снижению активности работы президента и к содержанию его работы», - сказал представитель Кремля.
Песков также добавил, что единичные случаи инфицирования COVID-19 продолжают фиксироваться в Кремле, в том числе в пресс-службе и в других подразделениях.
Ранее пресс-секретарь президента РФ рассказал о состоянии находящегося на самоизоляции Путина. По его словам, российский лидер чувствует себя прекрасно. Песков также отмечал, что на текущей неделе мероприятия с участием главы государства будут в основном проходить в онлайн-формате.
Напомним, что 14 сентября Путин объявил, что намерен уйти на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом среди его окружения.