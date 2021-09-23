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В Кремле заявили, что самоизоляция Путина не влияет на рабочий процесс

Анна Назайкина
12:57 23.09.2021
Ранее, 14 сентября, президент РФ объявил об уходе на самоизоляцию из-за случаев заражения COVID-19 среди его окружения.
В Кремле заявили, что самоизоляция Путина не влияет на рабочий процесс
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Самоизоляция президента РФ Владимира Путина никаким образом не сказывается на активности его рабочей деятельности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Еще раз повторяю, это относительная самоизоляция, это минимизация личных контактов. Дополнительные меры предосторожности не помешают, тем более это никоим образом не ведет к снижению активности работы президента и к содержанию его работы», - сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что единичные случаи инфицирования COVID-19 продолжают фиксироваться в Кремле, в том числе в пресс-службе и в других подразделениях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ рассказал о состоянии находящегося на самоизоляции Путина. По его словам, российский лидер чувствует себя прекрасно. Песков также отмечал, что на текущей неделе мероприятия с участием главы государства будут в основном проходить в онлайн-формате.

Напомним, что 14 сентября Путин объявил, что намерен уйти на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом среди его окружения.

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