Песков рассказал о самочувствии находящегося на самоизоляции Путина

Президент РФ Владимир Путин, который сейчас находится на самоизоляции, чувствует себя прекрасно. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля, однако, отметил, что на текущей неделе мероприятия с участием главы государства будут в основном проходить в режиме видеоконференций.

«Чувствует он (Владимир Путин. - Прим. ред.) себя прекрасно, работает. Но на этой неделе в основном продолжит мероприятия в режиме видеоконференций», - объяснил Песков, общаясь с журналистами.

Путин 14 сентября объявил, что намерен уйти на самоизоляцию из-за случаев заражения COVID-19 среди его окружения. Позже президент уточнил, что коронавирус был обнаружен у нескольких десятков человек, приближенных к нему.