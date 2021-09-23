Военачальники стран ШОС договорились координировать усилия по проблематике Афганистана

Начальники генеральных штабов вооруженных сил стран Шанхайской организации сотрудничества договорились координировать работу по предотвращению угроз, исходящих с афганского направления, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Договорились проводить систематические консультации между нашими странами, чтобы не допустить перетекания дестабилизирующих процессов на территории государств-членов организации», - сказал Герасимов по итогам встречи.

Герасимов добавил, что в связи с ситуацией в Афганистане страны ШОС должны координировать усилия для обеспечения безопасности. К основным угрозам относятся экспорт террористической активности, осложнение гуманитарной помощи из-за наплыва беженцев с территории Афганистана и рост наркотрафика.

Ранее сообщалось, что Герасимов прибыл в войска ЦВО. Вместе со своими коллегами он оценит действия войск в активной фазе учений «Мирная миссия - 2021».