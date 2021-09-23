Глава Генштаба Герасимов оценит действия войск в активной фазе учений «Мирная миссия - 2021»

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов прибыл в войска Центрального военного округа, сообщает Министерство обороны РФ.

Вместе со своими коллегами - главами Генштабов ВС стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) он будет наблюдать за действиями войск во время активной фазы учений «Мирная миссия - 2021».

В тренировках принимают участие порядка 5,5 тысячи человек, задействованы более 1,2 тысячи единиц вооружения и техники.

Ранее сообщалось, что на учениях государств - членов ШОС «Мирная миссия - 2021» в Оренбуржье российские военные инженеры применят опыт вооруженных конфликтов, полученный в Сирии и Нагорном Карабахе.