Названы лучшие «осенние» продукты для борьбы с бессонницей

Употребление миндаля, яблок, батата, индейки, сладкой кукурузы, клюквы и мускатного ореха помогает улучшить сон. Такие советы дали ученые Национального фонда сна США, пишет портал Eat This, Not That.

Исследователи подчеркнули, что качественный сон поможет преодолеть хандру и стресс, которые испытывают люди осенью.

Миндаль советуют есть из-за большого содержания магния, который действует на человека успокаивающе. Яблоки богаты витамином С, помогающим снизить уровень сахара в крови и артериальное давление, а также улучшить дыхание. В батате много клетчатки, обеспечивающей глубокий сон.

Для хорошего сна полезно и включение в рацион индейки, которая содержит триптофан. Незаменимая для организма человека аминокислота обладает мягкими седативными свойствами.

Сладкую кукурузу необходимо есть тем, кто страдает бессонницей. Высокое содержание мелатонина обеспечит качественный сон.

Также стоит помнить о клюкве, богатой витамином С и положительно влияющей на сон. Хорошо помогают заснуть и некоторые пряности. Например, мускатный орех снижает кровяное давление, расслабляет кровеносные сосуды и положительно влияет на настроение.