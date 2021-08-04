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Диетолог определила продукт для крепкого и здорового сна

Светлана Иванова
15:31 04.08.2021
Речь идет о богатых триптофаном, магнием и мелатонином грецких орехах.
Диетолог определила продукт для крепкого и здорового сна
© Фото: Chris Robbins, moodboard, Globallookpress
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Грецкие орехи являются продуктом, который помогает улучшить качество сна. Об этом рассказала американский диетолог Саманта Кэссетти. Как пояснила специалист в комментарии сайту wellandgood.com, включение в рацион этого продукта делает сон крепче и помогает лучше высыпаться.

Положительный эффект орехов на физиологию сна объясняется их особым составом. В частности, речь идет об аминокислоте под названием триптофан, которая необходима организму для выработки серотонина и мелатонина - гормонов, необходимых для регуляции сна.

Также в грецких орехах присутствует и сам мелатонин, а также химический элемент магний, который способствует более глубокому сну.

Благодаря сразу нескольким соединениям грецкие орехи помогают регулировать сон, указала специалист. Для чего необходимо съедать в день от семи до 14 грецких орехов в сутки.

Кэссетти в целом призвала заменить этим продуктом несколько менее здоровых перекусов. Диетолог напомнила, что грецкие орехи содержат омега-3 жирные кислоты, белок, клетчатку и антиоксиданты, что в целом оказывает благотворное воздействие на организм человека.

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