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Врач назвала способы борьбы с осенней депрессией

Роман Захаров
03:42 08.09.2021
Специалист Светлана Шокур рассказала о негативном влиянии осеннего периода на здоровье человека, и о том, как как поддерживать свой организм в это время года.
Врач назвала способы борьбы с осенней депрессией
© Фото: pixabay
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Осенью, на фоне уменьшения количества солнечного света, частых дождей и короткого дня, у многих людей снижается эмоциональный тонус. Однако, существуют способы справиться с сезонной хандрой и всегда оставаться энергичным, и о них в беседе с РИА Недвижимость рассказала врач-эндокринолог Светлана Шокур.

Так, по ее словам, очень важными факторами в этом вопросе являются грамотное обустройство рабочего места, здоровое питание и прием подобранных врачом витаминов.

«Для некой имитации солнца в помещении нужно использовать больше источников света, создавать повышенную яркость. Также обязательно нужно проветривать помещение, чтобы избежать гипоксии. Необходим именно свежий, насыщенный кислородом воздух, а не кондиционирование», - объяснила Шокур.

Специалист при этом подчеркнула, что даже ясное солнце не дает человеку необходимого для выработки витамина D количества света. Она обратила внимание, что большая часть населения России находится в состоянии хронической нехватки этого витамина, и предупредила, что его дефицит ведет к раздражительности, сонливости и плохому настроению. 

«Важно знать свой первоначальный уровень витамина D, чтобы подобрать с врачом правильную для приема дозу. Это позволяет улучшить общее самочувствие, тонус, мышечную активность, устойчивость к стрессовым ситуациям, снизить подавленность и тревожность», - поделилась знаниями медик.

Светлана Шокур также рассказала, что сезонные изменения приводят к уменьшению уровня «гормона радости» - дофамина, и повышают концентрацию гормона сна - мелатонина. Высокое содержание в организме мелатонина провоцирует сильную сонливость, желание сладких и жирных продуктов, что, в свою очередь, ускоряет расходование витаминов и минералов.

«Например, витамины группы В очень быстро расходуются при переедании быстрыми углеводами. Поэтому осенью будет полезно начать принимать витамины этой группы. Кроме того, важно потреблять продукты, содержащие триптофан: индейку, сыр, орехи, например, миндаль. Можно принимать дополнительные источники триптофана в виде добавок», - рекомендовала эксперт.

В заключение врач посоветовала включать в осенний период в свой рацион витамины-антиоксиданты, в частности, витамин C, и поддерживающие нервную систему микроэлементы магния.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева назвала продукты для борьбы с весенней депрессией. К ним она, в том числе, отнесла томаты, финики, темный шоколад и сыр.

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