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Автоэксперт назвал преждевременными разговоры о появлении дорожного знака для беспилотников

Светлана Иванова
10:37 23.09.2021
Сейчас говорить о производстве беспилотников в промышленном масштабе не приходится. При этом сначала нужно определить порядок допуска таких транспортных средств для участия в общем дорожном движении, указал специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Olga Oginskaya, Pixabay
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Говорить о появлении в России дорожного знака, ограничивающего въезд беспилотникам, пока преждевременно, поскольку сначала нужно определить порядок допуска беспилотных транспортных средств для участия в общем дорожном движении. Такого мнения придерживается автоэксперт Владимир Сажин. Как подчеркнул эксперт в беседе со «Звездой», на данный момент в ПДД даже нет определения беспилотных транспортных средств.

«Для начала нужно определить порядок допуска беспилотных транспортных средство для участия в общем дорожном движении, сейчас пока порядок не определен, также не определен порядок, как вносить изменения в конструкцию автомобиля данных транспортных средств, и пока у нас даже в правилах дорожного движения не определены такие транспортные средства беспилотные», - указал Сажин.

Сейчас  говорить о производстве беспилотников в промышленном масштабе не приходится, эти транспортные средства остаются для современных россиянин «чем-то из области фантастики», считает автоэксперт, однако для будущего внесения в правила дорожного движения надо предусмотреть данные поправки.

Ранее СМИ сообщили о том, что в 2025 году в России планируется ввести новый дорожный знак с изображением перечеркнутой литеры «А». Он будет ограничивать движение беспилотных автомобилей в определенных местах».

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