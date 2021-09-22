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В России может появиться новый дорожный знак

Майя Мусиенко
05:18 22.09.2021
Указатель планируется ввести в 2025 году.
В России может появиться новый дорожный знак
© Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress
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Новый дорожный знак с изображением перечеркнутой литеры «А» под названием «въезд беспилотникам запрещен» планируется ввести в России в 2025 году. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представительницу рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Веронику Коршикову.

«Автоматизированные автомобили, которые выйдут на дороги Москвы и ряда других регионов, должны будут иметь на автомобиле опознавательный знак «А» – «Автономное вождение». Для обеспечения безопасности при выпуске таких автомобилей на дороги общего пользования в 2025 году планируется добавить новый запрещающий знак «Въезд беспилотникам запрещен», который ограничит движение беспилотных автомобилей в определенных местах», – пояснила она.

Коршикова также уточнила, что проект обсуждается с Минтрансом, ГИБДД и Росстандартом. Прототип знака представят 19 октября в рамках международного Форума инновационных транспортных технологий, который организован «Автонет».

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует безопасность на российских дорогах, предложил полностью переписать и принять заново правила дорожного движения. С этой инициативой он обратился в МВД и Минтранс.

Идею масштабной «переписи» ПДД поддержал автоэксперт Владимир Сажин. В беседе со «Звездой» он отметил, что правила необходимо привести в соответствие с нормативными и законодательными актами, чтобы избежать разночтений.

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