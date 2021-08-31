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Беспилотные грузоперевозки могут протестировать на Амуре

Алексей Курильченко
07:14 31.08.2021
На мосту через реку Амур могут протестировать беспилотные грузовые перевозки.
Беспилотные грузоперевозки могут протестировать на Амуре
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Российское Министерство транспорта совместно с китайскими коллегами планирует провести экспериментальные грузоперевозки с помощью беспилотных машин. Тестирование может состояться на мосту через реку Амур. Данный вопрос обсуждался на заседании российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта.

«Достигнута договоренность о продолжении работы по развитию международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", а также о рассмотрении возможности организации экспериментальной беспилотной грузовой автомобильной перевозки по мостовому переходу через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ», - говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

Ранее в СМИ сообщалось, что норвежский беспилотный грузовой корабль совершит свой первый рейс в конце этого года. Рейс будет тестовым - создатели судна проверят работоспособность систем при минимальном экипаже на борту.

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