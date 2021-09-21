Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

За полторы секунды: сотрудник ДПС раскрыл подробности нейтрализации пермского стрелка

Анна Касаткина
20:40 21.09.2021
По словам Константина Калинина, юноша выстрелил в него в ответ на призыв бросить оружие.
За полторы секунды: сотрудник ДПС раскрыл подробности нейтрализации пермского стрелка
© Фото: МВД РФ
Читайте нас на:

Сотрудник ДПС Константин Калинин раскрыл подробности того, как обезвредил стрелка в пермскому вузе. Кадры с полицейским, который рассказывает о произошедшем в стенах университета, опубликовало МВД РФ.

По словам Калинина, он оформлял ДТП в здании Госавтоинспекции, когда узнал о том, что в учебном заведении идет стрельба. До университета ему удалось добежать меньше, чем за минуту.

«Люди бежали мне навстречу кричали: "Помогите! Нужна помощь! Там стреляют!". Я думал только о том, что нужно бежать и спасать людей», — пояснил полицейский.

Калинин рассказал, что при входе в здание услышал звуки стрельбы со стороны лестницы, а затем — как по ней спускается молодой человек.

«Как только молодой человек со мной поравнялся, я крикнул ему: "Бросай (оружие. — Прим.ред.)!" После чего молодой человек развернулся и выстрелил в меня. После чего я открыл по нему огонь. Прошло секунды полторы — все очень быстро», — продолжил он.

После выстрела юноша упал, а сотрудник полиции зафиксировал его руки, снял с него ружье, патронаж и нож.

«Я его спросил, для чего он это сделал? Он мне не ответил. Попросил снять маску, так как, говорит, "Мне душно". Я спросил, как его зовут, он назвался мне», — добавил Калинин.

Трагедия в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром в понедельник, 20 сентября. Один из студентов пришел в учебное заведение с ружьем и открыл огонь. В результате погибли шесть человек, еще 24 пострадали. Младшего лейтенанта полиции Калинина и его напарника, которые первыми прибыли на место происшествия, планируют представить к награде.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:03 В стране и мире
Видео
«Угрожал, что найдет и пристрелит»: новые детали биографии пермского стрелка
18:03 В стране и мире
Байден объявил о завершении «эпохи бесконечных войн» для США
16:49 Спорт
Карпин дал шанс Дзюбе на возвращение в сборную после отказа играть
15:03 В стране и мире
Видео
Опубликована запись лекции в Пермском университете во время стрельбы
15:15 В стране и мире
Видео
В Минэкономразвития пообещали, что индексация тарифов услуг ЖКХ в 2022 году не превысит 4%
Популярное
Улов воблы сократился более чем в 100 раз за 100 лет
Видео
«Тихий, друзей не было»: учившаяся вместе с пермским стрелком о его характере
Врачи перечислили пять способов снизить давление без лекарств
Ученые рассказали о новом способе борьбы с неизлечимым раком
Саакашвили назвал плюсы «Северного потока - 2» для Украины
Месси отказался пожимать руку тренеру ПСЖ после своей замены
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.