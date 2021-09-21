За полторы секунды: сотрудник ДПС раскрыл подробности нейтрализации пермского стрелка

Сотрудник ДПС Константин Калинин раскрыл подробности того, как обезвредил стрелка в пермскому вузе. Кадры с полицейским, который рассказывает о произошедшем в стенах университета, опубликовало МВД РФ.

По словам Калинина, он оформлял ДТП в здании Госавтоинспекции, когда узнал о том, что в учебном заведении идет стрельба. До университета ему удалось добежать меньше, чем за минуту.

«Люди бежали мне навстречу кричали: "Помогите! Нужна помощь! Там стреляют!". Я думал только о том, что нужно бежать и спасать людей», — пояснил полицейский.

Калинин рассказал, что при входе в здание услышал звуки стрельбы со стороны лестницы, а затем — как по ней спускается молодой человек.

«Как только молодой человек со мной поравнялся, я крикнул ему: "Бросай (оружие. — Прим.ред.)!" После чего молодой человек развернулся и выстрелил в меня. После чего я открыл по нему огонь. Прошло секунды полторы — все очень быстро», — продолжил он.

После выстрела юноша упал, а сотрудник полиции зафиксировал его руки, снял с него ружье, патронаж и нож.

«Я его спросил, для чего он это сделал? Он мне не ответил. Попросил снять маску, так как, говорит, "Мне душно". Я спросил, как его зовут, он назвался мне», — добавил Калинин.

Трагедия в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром в понедельник, 20 сентября. Один из студентов пришел в учебное заведение с ружьем и открыл огонь. В результате погибли шесть человек, еще 24 пострадали. Младшего лейтенанта полиции Калинина и его напарника, которые первыми прибыли на место происшествия, планируют представить к награде.