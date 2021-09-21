Мишустин подписал постановление о выплатах семьям погибших и пострадавшим в Перми

Члены семей, дети и родители погибших при стрельбе в пермском университете получат материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Получившие тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести получат по 400 тысяч, легкие травмы — по 200 тысяч рублей, уточняется в сообщении пресс-службы кабмина РФ. Кроме того, правительству Пермского края рекомендовано оказать пострадавшим и семьям погибшим дополнительную помощь.

На заседании правительства РФ во вторник, 21 сентября, Мишустин подчеркнул, что необходимо принять все меры, чтобы люди получили выплаты своевременно, без задержек и поволочек.

Трагедия в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром в понедельник, 20 сентября. Один из студентов пришел в учебное заведение с ружьем и открыл огонь по людям. В результате погибли шесть человек, еще 24 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.