Невролог назвал лучшие способы справиться с мигренью

Каждый седьмой житель Земли страдает от мигрени. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), регулярно с этим недугом сталкиваются более миллиарда человек. Главврач Клиники головной боли и вегетативных расстройств имени академика Вейна, невролог, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета Маргарита Наприенко рассказала, как распознать мигрень и бороться с ее негативными проявлениями.

«Мы знаем, что есть люди с определенным функционированием мозга: он у них подвержен легкому возбуждению под влиянием самых разных провоцирующих факторов. На фоне таких провокаторов запускаются определенные нейрохимические процессы в мозге, при которых изменяются уровни различных веществ...», - рассказала Наприенко.

На этом фоне развивается так называемая «корковая распространяющаяся депрессия». Это приводит к снижению электрической активности клеток головного мозга.

«Эта волна распространяется по мозговой ткани, вызывая сужение сосудов, что приводит к снижению кровотока в мозге... Однако достаточно быстро эта волна проходит, и сосуды начинают расширяться. В них развиваются воспаления, кровь бьет в воспаленную стенку сосуда, и в этот период люди начинают чувствовать боль», - объяснила врач в беседе с «Комсомольской правдой».

Все это, как правило, сопровождается целым каскадом неприятных неврологических симптомов. У человека может кратковременно снизиться острота зрения, появиться повышенная чувствительность и даже нарушения речи. Длятся такие симптомы до пяти минут и обязательно должны проходить, пояснила невролог.

«Когда это случается впервые, пациенты очень пугаются, и врачи не всегда могут разобраться. Такие обратимые симптомы могут приниматься за острые нарушения мозгового кровообращения (инсульты)», - указала Напренко.

В отличии от них, мигрень не угрожает жизни человека, добавила она. Однако, недуг способен вывести пациента из рабочего состояния, подчеркнула врач.

«От мигрени излечиться полностью нельзя, потому что это генетически детерминированное заболевание. Но сделать приступы редкими и не тяжелыми сегодня вполне возможно, о чем большинство пациентов не знает», - пояснила Маргарита Наприенко.

Снять симптомы мигрени можно приемом шипучего аспирина в сочетании с препаратами от тошноты. Поможет также чашка сладкого чая или небольшие дозы кофеина. Если боли не проходят в течение часа - следует начать прием триптантов.

В любом случае, человеку, который страдает от частых головных болей, необходимо показаться врачу, который назначит лекарственные препараты исходя из конкретного случая.