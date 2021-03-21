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Врачи назвали причины постоянных головных болей

Валентина Пескова
09:44 21.03.2021
Как объяснила специалист, людям, страдающим головными болями, в качестве профилактики необходимы регулярные гимнастика и массаж.
Врачи назвали причины постоянных головных болей
© Фото: Ulrich Niehoff, imageBROKER, Globallookpress
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Головная боль является одним из самых распространенных симптомов при любых заболеваниях. Как объяснила врач-терапевт Ирина Ярцева, все зависит от частоты, длительности и параллельных симптомов.

«В первую очередь головная боль провоцируется стрессом, перенапряжением и недосыпом. Поэтому важно всегда, независимо от природы заболевания, следить за своим режимом сна, соблюдением режима труда и отдыха, за уровнем стресса», - цитирует эксперта RT.

Медицинский cпециалист посоветовала вовремя делать передышки, отвлекаться и заниматься спортом. У людей более старшего возраста головные боли могут быть связаны с повышенным давлением, а также с развитием глаукомы.

У тех, кто подолгу работает за компьютером, голова может болеть из-за напряжения мышц в шейных отделах позвоночника. Поэтому в таких случаях необходимы профилактические меры, как регулярные гимнастики и массажи.

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева, заявила RT, что вероятная причина головных болей у людей сейчас также кроется в изменении погоды и переохлаждении организма при резких перепадах температуры, что вызывает невралгию. Медик также добавила, что более серьезный вид боли головы, перерастающий в мигрень - считается уже особым заболеванием, которое лечится у невролога.

Терапевты при головных болях советуют принимать нестероидные противовоспалительные препараты. При этом, пояснила Ирина Ярцева, если число таблеток в сутки начинает превышать допустимую норму или это головная боль длится более пяти дней, нужно сразу же обращаться к врачу и выяснять, в чем причина.

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