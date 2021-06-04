Терапевт дала восемь советов страдающим от мигрени

Для эффективной борьбы с мигренью можно использовать натуральные средства. Такой совет страдающим от частых головных болей дала терапевт Дивина Рамирес. Помочь снять болезненные симптомы могут напитки с кофеином, предположила она. Этот активный ингредиент сужает кровеносные сосуды, что ограничивает кровоток.

Еще одним эффективным средством является отдых в темной и тихой комнате, поскольку мигрень повышает чувствительность к шуму и яркому свету. Подойдут маски для сна или плотные шторы, пишет медицинский портал backpain.news.

При лечении мигрени можно использовать холодные и горячие компрессы. Первые уменьшают приток крови и оказывают обезболивающее действие, вторые - расслабляют мышцы. Горячий душ или ванна также не будут лишними, советует терапевт.

При лечении мигрени помогают ароматические масла, использующиеся для релаксации и снятия стресса. Эфирные масла лаванды подойдут больше других, считает эксперт. Можно добавить несколько капель в аромалампу или вдыхать их прямо из флакона.

Многое в профилактике мигрени зависит от диеты. Терапевт советует увеличить употребление продуктов, которые богаты водой и наоборот, исключить из рациона красное мясо, алкоголь, выдержанные сыры, острые и маринованные продукты.

Недостаток сна также способен спровоцировать сильнейшие головные боли, поэтому режим работы и отдыха лучше не нарушать, советует Дивина Рамирес. Ложиться в постель и вставать с нее лучше в одно и тоже время, а потом совершать легкие прогулки, выполнять простую гимнастику и следить за своим состоянием.