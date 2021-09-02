Российские пенсионеры получат единовременную выплату

Единовременная выплата в десять тысяч рублей поступит пенсионерам сегодня, 2 сентября. Об этом ранее сообщила заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова.

Выплаты на карты получат 30,7 миллиона пенсионеров. Еще 12,7 миллиона пенсионеров, получающим пенсии через «Почту России», других доставщиков или на дому, выплаты поступят единовременно с пенсией, отмечала Голикова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что единовременную выплату размером в десять тысяч рублей получат все работающие и неработающие пенсионеры. Кроме того, Путин поручил Госдуме и правительству избавить пенсионеров от сбора каких-либо документов для начисления выплаты.