Голикова: пенсионеры получат выплаты на банковскую карту уже в четверг, это 30,7 миллионов человек

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что пенсионеры, получающие пенсию на банковские карты, получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей уже в этот четверг, 2 сентября. Таким образом выплату получат 30,7 миллионов человек. Об этом она сообщила в ходе совещания председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

«Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг. Выплата единовременной помощи в один день - это уже сложившаяся, отработанная практика, и 2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 миллиона человек», - заявила Голикова.

Вице-премьер дополнила, что 12,7 миллиона пенсионеров получат выплату одновременно с пенсией. При этом данная сумма не будет учитываться в доходе семьи и не окажет влияния на другие меры поддержки.

Указ о единовременной выплате подписал президент России Владимир Путин. Отдельный пункт документа гласит, что удержания из указанной суммы невозможны.