Конфликт во власти, грязный пиар и «российский след»: какие версии покушения на Шефира выдвигают на Украине

Дать жесткий ответ организаторам покушения на своего первого помощника Сергея Шефира пообещал президент Владимир Зеленский. В видеообращении, которое он записал в Нью-Йорке перед выступлением на Генассамблее ООН, украинский лидер назвал случившееся трусливыми выстрелами из леса, которые никак не смогут повлиять на выбранный им курс. Машину соратника президента обстреляли в среду утром недалеко от Киева. По ней выпустили около 20-ти пуль.

Нападение произошло между селами Ходосевка и Лесники, неподалеку от Киева. Черную Audi А8 помощника Зеленского сейчас осматривают эксперты. По левой стороне автомобиля — не менее 18 пулевых отверстий. Стреляли, скорее всего, из автомата — извлеченные пули калибром 7.62. Пробита крыша и колеса — основная часть выстрелов пришлась на дверь водителя. Сейчас с тремя пулевыми ранениями он находится в реанимации. Сам Шефир не пострадал.

«Я подтверждаю факт — действительно неустановленные лица расстреляли авто Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные—- автоматная очередь прошила автомобиль», — сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Помощник Зеленского — Сергей Шефир — директор и основатель студии «Квартал 95»,сценарист и продюсер, близкий друг президента, которого еще называют «тенью» Зеленского, вступил в должность в мае 2019 года. Версий о нападении, в том числе и неофициальных, сейчас несколько: криминальный разбой, «весточка» для Зеленского, который объявил войну украинским олигархам и внутренние разборки в окружении президента. По заявлению источников в партии «Слуга Народа», накануне покушения у Шефира произошел конфликт с Андреем Ермаком, руководителем офиса президента Украины. Ермак якобы связан с криминальными кругами. И пытается рассорить Шефира и Зеленского, чтобы усилить свое влияние. Сам Шефир выступил с публичным заявлением уже через несколько часов после обстрела машины.

«Уже слышал несколько версий по телевизору, идиотских, извините меня. Никаких конфликтов в команде нет, все, что было до этого сказано — это все фейки. У нас команда дружная, слаженная, идет вперед. Все, что я могу сказать, свое мнение — покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти», — сказал он.

Однако не все с этим согласны.

«Шефир является старым, очень старым другом Зеленского, реально близким человеком. Ермак сейчас отодвинул всех, тотально всех, от тела, от Зеленского. Зеленский абсолютно несамостоятельный - то, что ему говорит Ермак, то он и делает. И нельзя зайти к Зеленскому без Ермака, я думаю, что даже встреча Зеленского с его женой проходит в присутствии Ермака», — отметил украинский журналист и видеоблогер Анатолий Шарий.

Вторая версия связана с законом об олигархах. Как заявлял Зеленский, олигархи, способные влиять на экономику и политику Украины в своих интересах, — угроза для страны. Политические эксперты напрямую связывают принятие закона с сегодняшним покушением на Шефира и некоторые из них это называют это грязным пиаром. Неслучайно обстрел произошел как раз накануне голосования.

«Вы же видели этот автомобиль. Обстрелян он с левой стороны. Вообще-то, как правило, пассажиры сидят с правой стороны. Но по пассажирской двери с правой стороны, по задней двери — там вообще попаданий нет», — пояснил политолог Александр Семченко.

Некоторые поспешили обвинить в нападении некие внешние силы. О них говорил и сам Зеленский. Видеообращение из Нью-Йорка, где он находится, президент опубликовал в соцсетях.

«Кто за этим стоит, скажу откровенно, я пока что не знаю, и какие это силы могут быть — внутренние или внешние. Но силами не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелом из леса по автомобилю моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным», — заявил он.

О российском следе заявили некоторые представители партии «Слуга народа». В Кремле такие поспешные выводы связали с эмоциональным состоянием.

«К сожалению, в наше время на Украине что бы ни произошло — никто из действующих политиков не в состоянии исключить "российского следа"», — прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

А вот эксперты не исключают, что все случившееся — инсценировка.

«С одной стороны, сама власть могла пойти на подобного рода инцидент, чтобы иметь возможность по закручиванию гаек, а Зеленский то и дело занимается тем, что закручивает гайки», — объяснил политолог Иван Мезюхо.

К расследованию подключилась Служба безопасности Украины. Стрелявших сейчас ищут все спецслужбы страны. Между тем украинские СМИ публикуют интересную статистику: начиная с 2019 года высшему руководству угрожали 25 раз, 22 из них — президенту. С начала вступления в должность Зеленского возбуждено шесть уголовных дел по фактам посягательства на его жизнь.