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Шарий рассказал, кому было выгодно покушение на Шефира

Анна Касаткина
17:00 22.09.2021
По мнению политика, случившееся было реальным покушением, а не пиар-акцией.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Лидер «Партии Шария» украинский журналист Анатолий Шарий выдвинул свою версию о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. По его мнению, произошедшее связано с главой офиса президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

«Шефир является старым, очень старым другом Зеленского, реально близким человеком. Ермак сейчас отодвинул всех, тотально всех, от тела, от Зеленского. Зеленский абсолютно несамостоятельный - то, что ему говорит Ермак, то он и делает. И нельзя зайти к Зеленскому без Ермака, я думаю, что даже встреча Зеленского с его женой проходит в присутствии Ермака... И Шефира таким образом отодвигали, а он зарубился. И конфликт произошел достаточно жесткий, действительно яркий и жесткий: Шефир отказался покидать офис президента. По всей видимости, у кого-то, наверное, сдали нервы, кто-то себя считает настолько значимым, что пошел на такой шаг», - сказал Шарий в разговоре со «Звездой».

Собеседник полагает, что произошедшее все-таки было реальным покушением, а не личным пиаром Шефира.

«Водитель получил три огнестрельных ранения и эти пули, они могли попасть и в пассажира. Плюс, по моей информации, процентов 80 времени Шефир сам находится за рулем... Стреляли четко в водительскую дверь, а окна такие, что непонятно, кто там сидит», - пояснил он.

О покушении на Шефира около села Лесники МВД Украины сообщило в среду, 22 сентября. Согласно представленной информации, в машину попало более десяти пуль, Шефир не пострадал, однако был ранен его водитель. Сам помощник президента ранее назвал версии о конфликте в команде украинского лидера «идиотскими».

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