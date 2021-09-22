Жителей России предупредили об осенних «погодных проклятиях»

Синоптики назвали мощный циклон, который второй день бушует в Причерноморье и на Кавказе, погодным проклятием. Как говорится в прогнозе центра «Фобос», ливни на берегах Черного моря продолжатся, однако из Краснодарского края перейдут на склоны Кавказа.



За 12 часов в Сочи выпало 25 мм влаги, в Краснодаре - 36 мм, в Геленджике, которому досталось сильнее всего - 44 мм.

«Местные жители тут же вспомнили о погодном проклятии, которое висит над Причерноморьем еще с лета: с завидной регулярностью на регион обрушиваются катастрофические ливни», - указали синоптики.

В «Фобосе» объяснили, что причиной разгула стихии стали не потусторонние силы, а так называемые блокирующие процессы. В частности, антициклоны над востоком Европейской России, препятствующие продвижению циклонов из Атлантики. В результате вихри в течение многих дней кружит над курортами Юга.

Из-за очередного циклона, столкнувшегося с блоком, 22 сентября в Нальчике выпадет до 23 мм дождя. Причем ливни задержатся в столице Кабардино-Балкарии на три дня. Погода наладится только в выходные, когда циклон пробьет атмосферный блок, после чего вихрь уйдет в Зауралье.

В результате над территорией юга и центра России рассеются дождевые тучи, а воздух прогреется, в итоге в средней полосе показания термометров вернутся к климатической норме, а на юг - бархатный сезон.