Синоптик рассказал, станет ли этот сентябрь самым холодным с начала века

Сентябрь 2021 года может стать самым холодным в столичном регионе с начала века. Этого не исключил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Однако, по словам синоптика, говорить об этом с уверенностью пока рано.

«У нас до воскресенья, 26 сентября, погода облачная, с небольшими дождями, в меру прохладная, температура чуть ниже нормы», - сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

Москвичей ждет переменная облачность без осадков только в понедельник, 27 сентября.

По словам Цыганкова, в настоящее время температура в Москве на 3,8 градуса ниже нормы.

«По предварительным прогнозам, в последнюю декаду тоже жары не ждем, будет прохладно, температура ниже нормы, где-то чуть ближе к норме», - уточнил он.

Напомним, что пока что самым холодным с начала века остается сентябрь 2013 года. Тогда среднесуточная температура достигла +10,3 градуса.