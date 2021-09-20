Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию вернется тепло

Дожди в столичном регионе будут идти всю первую половину рабочей пятидневки. Об этом «Звезде» сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Говоря о минувшей ночи, когда на Москву и область обрушились рекордные дожди, он отметил, что температура воздуха оставалась в пределах климатической нормы.

«Максимальное количество осадков за прошедшую ночь составило 25 миллиметров в некоторых городах Подмосковья. В столице за ночь выпало 12 миллиметров. Сегодня в течение дня дождь продолжится, но будет не таким интенсивным. Перспектива такова, что осадки продлятся всю первую половину недели и только в четверг и пятницу можно рассчитывать на их ослабление и кратковременный характер. Температура тоже повысится. Днем до 11-13 градусов выше ноля», - рассказал Синенков.

А в конце месяца жителей Центральных регионов России погода и вовсе может побаловать теплыми и солнечными днями. Синоптики ожидают, что воздушные потоки сменятся с северных на юго-западные и в регион начнет поступать воздух из Южной Европы. Дневные температуры составят 12-13 градусов выше ноля, ночные - до восьми градусов.