Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию вернется тепло

Ян Брацкий
09:48 20.09.2021
По прогнозам центра погоды «Фобос», в конце месяца воздушные массы из Южной Европы принесут в центральные российские регионы теплую погоду.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
Читайте нас на:

Дожди в столичном регионе будут идти всю первую половину рабочей пятидневки. Об этом «Звезде» сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Говоря о минувшей ночи, когда на Москву и область обрушились рекордные дожди, он отметил, что температура воздуха оставалась в пределах климатической нормы.

«Максимальное количество осадков за прошедшую ночь составило 25 миллиметров в некоторых городах Подмосковья. В столице за ночь выпало 12 миллиметров. Сегодня в течение дня дождь продолжится, но будет не таким интенсивным. Перспектива такова, что осадки продлятся всю первую половину недели и только в четверг и пятницу можно рассчитывать на их ослабление и кратковременный характер. Температура тоже повысится. Днем до 11-13 градусов выше ноля», - рассказал Синенков.

А в конце месяца жителей Центральных регионов России погода и вовсе может побаловать теплыми и солнечными днями. Синоптики ожидают, что воздушные потоки сменятся с северных на юго-западные и в регион начнет поступать воздух из Южной Европы. Дневные температуры составят 12-13 градусов выше ноля, ночные - до восьми градусов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.