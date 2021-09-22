В АТОР назвали страны, выдающие шенгенские визы россиянам

Австрия, Венгрия, Греция и Португалия выдают шенгенские визы российским туристам и открыты для посещения. Информацией о разрешенных для посещения российских путешественников странах поделилась Ассоциация туроператоров России (АТОР). Там подчеркнули, что въезд во все республики возможен вне зависимости от прививочного статуса.

Для граждан России, вакцинированным препаратом «Спутник V», также разрешено посещение Эстонии с туристическими целями. При этом пока авиасообщение со страной не восстановлено.

Те, кто привит одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или ЕС вакцинами, также могут подать заявление на туристические визы в визовые центры Франции и Исландии.

Ранее власти Таиланда отменили карантин для привитых «Спутником V» туристов. Путешественники, получившие два компонента препарата, могут приезжать на территорию королевства в рамках программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс». С 1 октября также откроется Бангкок и ближайшие к столице туристические зоны.