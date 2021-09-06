Таиланд откроет еще пять направлений для вакцинированных туристов

Заместитель официального представителя Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19 Натапхану Нопхакун заявил, что вакцинированные туристы смогут с 1 октября без карантина посещать Бангкок и ближайшие к нему туристические зоны. Об этом он рассказал на брифинге в Доме правительства в Бангкоке.

Отмечено, что в провинциях, которые скоро откроются, находятся Паттайя, пляжи Ча-Ам и Хуахин и горный город Чиангмай.

Ранее власти Таиланда отменили карантин для привитых «Спутником V» туристов. Путешественники, получившие два компонента препарата, могут приезжать на территорию королевства в рамках программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс».