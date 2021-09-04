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Глава Ростуризма рассказала, куда чаще всего путешествовали россияне во время пандемии

Елизавета Потейчук
01:27 04.09.2021
Зарина Догузова заявила, что в связи с пандемией коронавируса граждане РФ часто отдыхают в Крыму, Краснодарском крае и северных городах с высокой инфраструктурой.
Глава Ростуризма рассказала, куда чаще всего путешествовали россияне во время пандемии
© Фото: pixabay.com
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Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, какие места для отдыха и путешествий чаще всего выбирали россияне во время пандемии. По ее словам, жители нашей страны традиционно ездят на море в Краснодарский край и Крым, посещают набирающий популярность среди российских туристов Калиниград и Дагестан, который может похвастаться теплым морем.

Кроме того, Догузова озвучила список городов, куда россияне ездят с культурно-познавательными целями. Это Казань, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Москва и Санкт-Петербург.

«И конечно же, экологический, природный туризм, который стал абсолютным трендом прошлого года. В абсолютных цифрах, конечно, количество этих людей меньше, чем людей, которые путешествовали на море. Если смотреть по темпам прироста — Байкал, Камчатка, Алтай», — отметила глава Ростуризма в интервью RT на Восточном экономическом форуме. 

Ранее в Ростуризме анонсировали зимний этап туристического кэшбека. При этом во время него предложения со скидкой будут распространяться только во время низкого сезона. 

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