МЧС стягивают силы и технику к вероятному месту падения Ан-26 в Хабаровском крае

Все силы МЧС Хабаровского края сейчас стягиваются в поселок Корфовский, где, вероятно, потерпел крушение Ан-26. Об этом рассказал корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов, находящийся на месте событий.

«Именно здесь, предположительно, упал самолет Ан-26. Приехали уже несколько экипажей, но поисковые работы осложняет плохая видимость и сильный ветер», - уточнил он.

Также телеканал «Звезда» опубликовал первые кадры из области поисков Ан-26. На видео можно рассмотреть транспортные средства спасателей, которые участвуют в поисках.

Напомним, что в среду, 22 сентября, самолет Ан-26 выполнял технический полет по проверке средств связи и пропал с экранов радаров. На борту воздушного судна находилось шесть членов экипажа. Об их судьбе пока нет никакой информации.