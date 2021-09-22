В стране и мире Опубликованы первые кадры из района поисков пропавшего Ан-26 Анна Касаткина Ан-26, выполнявший технический полет по проверке средств связи, пропал с экранов радаров в среду, 22 сентября. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Телеканал «Звезда» публикует первые кадры из области поисков пропавшего с радара в Хабаровском крае самолета Ан-26. Воздушное судно, предположительно, потерпело крушение в районе поселка Корфовский. На видео можно увидеть транспортные средства спасателей, которые участвуют в поисках. Ан-26, выполнявший технический полет по проверке средств связи, пропал с экранов радаров в среду, 22 сентября, под Хабаровском. На его борту находилось шесть членов экипажа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика