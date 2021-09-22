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В Кремле объяснили несостоятельность требований США по увеличению транзита газа через Украину

Ян Брацкий
14:09 22.09.2021
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что невозможно транзитировать газ, не продав его.
В Кремле объяснили несостоятельность требований США по увеличению транзита газа через Украину
© Фото: Victor Lisitsyn, GlobalLookPress
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В Кремле прокомментировали требование представителя Госдепа США к «Газпрому» об увеличении транзита газа в ЕС через Украину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил американскому представителю о том, что невозможно транзитировать газ, предварительно не продав его.

Ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн обратился к России с призывом нарастить транзит. С его слов, у Европы недостаточно топлива для зимы.

«Я не сомневаюсь, что "Газпром" и его специалисты будут готовы господину Хохштейну объяснить суть происходящего, а главное - объяснить очень простую истину: газ сначала продается, потом он добывается, только потом он уж транспортируется, транзитируется. Невозможно транзитировать газ, не продав его», - сказал Песков.

Постоянный рост цен на газ в Европе Песков объяснил спотовым рынком, отметив надежность «Газпрома» как поставщика энергоресурсов. Для увеличения транзитных поставок через Украину после 2024 года, отметил пресс-секретарь президента, нужно увеличить объемы газа, купленного в Европе.

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