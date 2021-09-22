США обратились к России по поводу транзита газа через Украину

Россия должна увеличить поставки газа в Европу через украинскую территорию в самое ближайшее время. Об этом заявил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн. С его слов, у ЕС недостаточно запасов топлива для зимы.

«Реальность такова, что через Украину проложены трубопроводы с достаточной пропускной способностью для снабжения газом Европы <...> Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через территорию Украины», - сказал он в интервью Bloomberg.

Ранее биржевая цена газа в Европе снова начала резко расти. Причиной стали заявления «Газпрома» о том, что он не будет бронировать объем дополнительных мощностей для транзита топлива через Украину на октябрь.

В ходе торгов на бирже ICE цена на октябрьский фьючерс газа взлетела до 908 долларов за тысячу кубических метров. Позднее, к 13:40 по московскому времени, стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 890 долларов за одну тысячу кубометров.

Между тем, «Газпром» выполняет свои обязательства по контракту с Киевом, заключенному в 2019 году. Компания должна прокачивать через газотранспортную систему Украины не менее 40 миллиардов. Все дополнительные объемы оплачиваются по более высокому тарифу.