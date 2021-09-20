Цена на газ в Европе снова превысила $900 за тысячу кубометров

Биржевая цена газа в Европе снова начала резко расти. Причиной стали заявления «Газпрома» о том, что он будет бронировать объем дополнительных мощностей для транзита топлива через Украину на октябрь.

В ходе торгов на бирже ICE цена на октябрьский фьючерс газа взлетела до 908 долларов за тысячу кубических метров. Позднее, к 13.40 по московскому времени, стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 890 долларов за одну тысячу кубометров.

Ранее «Газпром» отказался бронировать дополнительную к объемам долгосрочного договора транзитную мощность через Украину. Также компания выкупила лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода «Ямал-Европа».

Между тем «Газпром» выполняет свои обязательства по контракту, заключенному в 2019 году. Компания должна прокачивать через газотранспортную систему Украины не менее 40 миллиардов. Все дополнительные объемы оплачиваются по более высокому тарифу.