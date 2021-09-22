Россиянам назвали неожиданные свойства грибов

Некоторые грибы могут выступать в качестве лекарства, спектр лечебных свойств грибов обширен - от укрепления иммунитета до улучшения зрения. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik миколог Михаил Вишневский. Специалист подчеркнул, что в грибах много витаминов и других полезных веществ.

Для укрепления иммунитета стоит обратить внимание на трутовики, растущие на деревьях. Например, чага является отличным иммуномодулятором, отметил эксперт. Укрепляющими свойствами обладают и трутовик плоский, и березовая губка.

Среди привычных грибов наиболее полезными являются лисички. Эти грибы обладают антигельминтными свойствами. За счет содержания D-маннозы в оболочке цист и в яйцах глистов образуются микроскопические отверстия, отметил Вишневский.

Также потребление лисичек улучшает зрение. Специалист призвал всех работающих за компьютером включать в рацион эти грибы.

Миколог отметил, что большинство полезных свойств грибов не разрушаются после термической обработки. Исключения касаются противогельминтных свойств лисички. Также при нагреве распадаются витамины, указал эксперт.