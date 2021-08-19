Метеоролог сообщил, что разгар грибного сезона может начаться в столичном регионе со следующей недели

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что дождливая погода, которая началась в Москве и Подмосковье в среду, может способствовать активному росту грибов в лесах со следующей недели.

«В субботу и воскресенье небольшие дождички по столичному региону пройдут, и это очень хорошо для грибов. Скорее всего эта неделя с кратковременными дождями даст возможность пойти грибам», - сказал Варакин.

Метеоролог отметил, что грибы в Московском регионе - «штучный товар», но начавшиеся дожди позволяют рассчитывать на их изобилие в конце августа, передает ТАСС.

Ранее грибник Дмитрий Тихомиров рассказал, какие грибы лучше собирать в августе. По словам специалиста, в августе происходит массовый сбор белого гриба - фаворита всех охотников за данным продуктом.