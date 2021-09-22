Диетолог предупредила об опасности разогретых блюд

Повторное разогревание недопустимо для некоторых продуктов. Как рассказала диетолог, терапевт Ольга Лушникова, употребление такой пищи может быть опасным. Специалист уточнила в интервью радио Sputnik, что речь идет о яйцах, грибах, чесноке, курице и любом другом мясе, шпинате, свекле и рисе.

«Там содержатся нитраты, которые превращаются в нитрозамины, которые являются уже канцерогенами и могут оказывать токсический эффект», - пояснила эксперт.

Она добавила, что разовый разогрев таких продуктов не приведет к негативным последствиям, однако на регулярной основе лучше питаться свежей или охлажденной пищей.

«Если у вас, к примеру, хранится какое-то приготовленное мясо, на следующий день лучше съесть его в холодном виде или добавить в салат, сэндвич, но не разогревать», - посоветовала диетолог.

При этом врач напомнила, что от холодных блюд стоит отказаться тем, кто испытывает недомогания со стороны ЖКТ, особенно в стадии обострения.