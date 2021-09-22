В стране и мире СМИ: на советника Зеленского совершено покушение Анна Назайкина Как сообщается, сам Сергей Шефир не пострадал, огнестрельное ранение получил его водитель. © Фото: Mykola Lazarenko, The Presidential Administration of Ukraine Читайте нас на: На советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение около села Лесники в Киевской области, передает издание «Страна». Как сообщается, мужчина не пострадал, огнестрельное ранение получил его водитель. «В автомобиль попало более 10 пуль. Ранение получил водитель», - говорится в комментарии украинского министерства внутренних дел. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, уточнили в МВД. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика