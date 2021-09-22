СМИ: на советника Зеленского совершено покушение
Как сообщается, сам Сергей Шефир не пострадал, огнестрельное ранение получил его водитель.
© Фото: Mykola Lazarenko, The Presidential Administration of Ukraine
На советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение около села Лесники в Киевской области, передает издание «Страна».
Как сообщается, мужчина не пострадал, огнестрельное ранение получил его водитель.
«В автомобиль попало более 10 пуль. Ранение получил водитель», - говорится в комментарии украинского министерства внутренних дел.
В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, уточнили в МВД.