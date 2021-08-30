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Диетолог назвала три блюда русской кухни, которые подготовят организм к холодам

Светлана Иванова
10:55 30.08.2021
Специалист посоветовала включать в рацион соленую сельдь, квашеную капусту и соленые огурцы.
Диетолог назвала три блюда русской кухни, которые подготовят организм к холодам
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Простая, традиционно русская кухня может принести много пользы здоровью. Как рассказала диетолог Галина Ильенко, привычные для нас продукты улучшают работу мозга, хорошо усваиваются и насыщают организм необходимыми витаминами, кислотами и полезными веществами. Специалист в комментарии порталу «Доктор Питер» включила в топ-3 русских продуктов соленую сельдь, квашеную капусту и соленые огурцы.

Сельдь содержит большое количество жирных кислот класса омега-3, которые обладают способностью защитить сердце от холестериновых бляшек, повысить иммунитет, оздоровить нервную систему. Кроме того, омега-3 способствует работе головного мозга, нормализует функцию зрительного аппарата. Рыба является отличным источником жирорастворимых витаминов А, D, Е. Чтобы уменьшить количество соли, злоупотребление которой может быть вредно для здоровья, диетолог посоветовала вымачивать рыбу в воде и ограничиться несколькими кусочками.

Квашеная капуста, которая относится к ферментированным продуктам, отлично усваивается в организме, указала Ильенко. Кроме того, бактерии вырабатывают метаболиты, которые улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Чтобы квашеная капуста приносила только пользу организму, стоит съедать 80-120 граммов продукта перед основным блюдом. В этом случае капуста простимулирует аппетит, насытит организм витаминами и полезными веществами и улучшит пищеварение.

Соленые огурцы являются еще одним полезным ферментированным продуктом. Даже небольшой кусочек соленого огурца усилит выделение желудочного сока и улучшит дальнейшее переваривание пищи, резюмировала Ильенко.

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