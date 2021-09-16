Названы самые полезные и вредные блюда из картофеля

Картофель является одним из тех продуктов, в употреблении которых можно практически никак себя не ограничивать. Есть блюда из картошки можно ежедневно без плохих последствий для организма. Об этом рассказала врач-диетолог Тамара Прунцева.

Специалист объяснила, что в составе этого овоща содержится крахмал, долгое переваривание которого дает возможность избегать скачки сахара. Кроме того, картофель отличается большим количеством витаминов и огромным числом рецептов блюд, включающих его.

Наиболее полезно употреблять картофель, запеченный в мундире или сваренный в небольшом количестве воды. В целом длительное время держать клубень в воде, по словам диетолога, не стоит из-за особенностей распределения в нем минералов и полезных веществ.

Самым вредным же блюдом из этого продукта Прунцева посчитала картофель, жареный во фритюре. Термическая обработка при такой готовке уничтожает почти все полезные вещества в овоще. Кроме того, такой картофель сохраняет в себе достаточно много жира.

«Картофель по-деревенски в этом плане практически не отличается от фри», - цитирует медика радио Sputnik.

Эксперт также подметила, что даже выбирая не самые вредные блюда с картофелем, не стоит съедать их перед сном. Также, при большой любви к этому продукту, важно не забывать поддерживать достаточный уровень физической активности.