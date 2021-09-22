В Амурском спасательном центре рассказали о поисках пропавшего под Хабаровском Ан-26

На поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26 направлена группа спасателей. К вылету готовится вторая. Об этом «Звезде» сообщил дежурный Амурского спасательного центра. В Хабаровском крае, где произошло ЧП, уже стемнело, что осложняет поиски, добавил он.

«У нас туда выдвинулась группировка совсем недавно. Расчет дежурных сил: 4 человека и 1 единица техники. Сейчас формируется второй расчет: 5 человек и 1 единица техники», - рассказал дежурный.

Ранее СМИ сообщили, что на борту воздушного судна находились шесть человек. Самолет принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы» и выполнял технический полет по проверке средств связи.